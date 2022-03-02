شكرا لقرائتكم خبر عن تعميم عاجل من التعليم: منع غير المحصنين من دخول المدارس وأداء الاختبارات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في تعميم عاجل، وجهت وزارة التعليم للمدارس بعدم اختبار الطلاب والطالبات غير المحصنين ومعاملتهم كـ«غائبين»، ومنعهم من الدخول للمدارس.

وبحسب عكاظ فقد شدد التعميم، على عدم إجراء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني عن بعد لأي طالب أو طالبة.

وأوضح التعميم أن الطلاب والطالبات (غير المحصنين) يعاملون حسب آلية اختبار الطلاب الغائبين، ويتم اختبارهم مع بداية الفصل الثالث (في حال قبول عذرهم).

يأتي هذا مع ما تقوم إدارة التعليم بالتنسيق السريع مع الشؤون الصحية بالطائف لاستقبال الطلاب والطالبات (دون موعد) في مركز تطعيم جامعة الطائف بالحوية يومياً من الساعة (٤ عصراً حتى ٩ ليلاً) حرصا على استكمالهم جرعات لقاح كورونا قبل بدء الاختبارات.