شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين: لقائي بخادم الحرمين استمرار للتنسيق والتشاور المتواصل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعرب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، عن سعادته بلقاء أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، لبحث تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة، وذلك استمراراً للتنسيق والتشاور المتواصل لكل ما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال جلالته في تصريح عقب وصوله الرياض، اليوم:” يسعدنا أن نعبر عن خالص تهانينا لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بمناسبة ذكرى (يوم التأسيس)، مشيدين في هذه المناسبة التاريخية المجيدة بما حققته المملكة الشقيقة في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين من إنجازات حضارية وتنموية رائدة وما تشهده من نهضة وتطور مستمر على جميع المستويات وفي مختلف القطاعات وبالمكانة الرفيعة والمتميزة التي تحظى بها لدى المجتمع الدولي والتي أكسبتها احترام وتقدير الجميع “.

وجدد جلالته تقديره وامتنانه للجهود المباركة التي يقوم بها أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في خدمة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية، وللدور الاستراتيجي المتواصل للمملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي ضمانًا لمستقبل أفضل لشعوب العالم أجمع.

وأكد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن مملكة البحرين تقف على الدوام في صف وخندق واحد مع المملكة العربية السعودية لإيمانها بوحدة الهدف والمصير، وأن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين، كما أكد أن المملكة العربية السعودية هي الركيزة الأساسية لأمن المنطقة واستقرارها وصمام أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها.

وسأل الله العلي القدير أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها ويديم عليهما الرفعة والتقدم والأمن والأمان والاستقرار والرخاء، لمواصلة مسيرة البناء والتنمية والتطور في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.