شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد: رومانيا تسمح للعراقيين القادمين من أوكرانيا بالإقامة 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، سماح دولة رومانيا، للعراقيين القادمين من أوكرانيا بالإقامة 3 أشهر، وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه تم الحصول على الموافقات اللازمة بالسماح لأبناء الجالية القادمين من أوكرانيا بالإقامة لمدة ثلاثة أشهر فى رومانيا"، مشيرا إلى أن السفارة العراقية فى بوخارست استقبلت 13 عراقياً غادروا أوكرانيا وتم تقديم الدعم اللازم لهم.
يذكرأن، أكد رافائيل جروسى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الوضع فى أوكرانيا غير مسبوق ويدعو إلى قلق بالغ.. مشيرا إلى أن هذه هى المرة الأولى التى يحدث فيها نزاع عسكرى وسط مرافق برنامج طاقة نووية كبير وراسخ.
وقال جروسي - فى اجتماع مجلس محافظي الوكالة، اليوم الأربعاء لمناقشة تداعيات العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا – إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تعريض سلامة وأمن المنشآت والمواد النووية وغيرها من المواد المشعة في أوكرانيا للخطر.
ودعا جروسي إلى ضبط النفس واتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تمنع تعرض أمن المواد النووية والمشعة الأخرى للخطر مع توفير التشغيل الآمن لأي منشآت نووية في أوكرانيا لأن أي حادث من هذا القبيل يمكن أن يكون له عواقب وخيمة؛ ما يؤدي إلى تفاقم المعاناة البشرية والتسبب في ضرر بيئي بالغ.
وأضاف جروسي أنه منذ بداية الصراع تراقب الوكالة سلامة وأمن المنشآت النووية الأوكرانية من خلال مركز الحوادث والطوارئ التابع للوكالة.. لافتا إلى أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية للنزاع المسلح الذي يتسبب في زيادة التحديات والمخاطر فإن محطات الطاقة النووية في أوكرانيا تعمل بشكل طبيعي.