شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد: رومانيا تسمح للعراقيين القادمين من أوكرانيا بالإقامة 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، سماح دولة رومانيا، للعراقيين القادمين من أوكرانيا بالإقامة 3 أشهر، وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه تم الحصول على الموافقات اللازمة بالسماح لأبناء الجالية القادمين من أوكرانيا بالإقامة لمدة ثلاثة أشهر فى رومانيا"، مشيرا إلى أن السفارة العراقية فى بوخارست استقبلت 13 عراقياً غادروا أوكرانيا وتم تقديم الدعم اللازم لهم.

يذكرأن، أكد رافائيل جروسى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الوضع فى أوكرانيا غير مسبوق ويدعو إلى قلق بالغ.. مشيرا إلى أن هذه هى المرة الأولى التى يحدث فيها نزاع عسكرى وسط مرافق برنامج طاقة نووية كبير وراسخ.