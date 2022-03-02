شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات باصطدام نفايات فضائية تزن 3 أطنان بالقمر في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع علماء الفلك أن هناك 3 أطنان من النفايات الفضائية توشك على الاصطدام بالقمر الجمعة القادمة، مما يسبب حفرة ضخمة على سطح الجسم الفلكي.

ويتوقع العلماء أن النفايات قد تتسبب في حفرة بعرض 10 إلى 20 مترا، وانبعاث غبار قمري يحلق لعدة كيلومترات عبر السطح القاحل المليء بالبثور.

ويتوقع العلماء أن تصطدم بقايا صاروخ بالجانب المظلم من القمر بسرعة 9300 كيلومتر يوم الجمعة. وقد يستغرق تأكيد تأثير الاصطدام من خلال صور الأقمار الاصطناعية عدة أسابيع أو حتى أشهر، إذ يصعب على المراصد (التلسكوبات) رصده.

ويعتقد الخبراء أن بقايا الصاروخ تتدحرج بشكل عشوائي عبر الفضاء منذ أن أطلقته الصين قبل نحو عقد من الزمان. لكن المسؤولين الصينيين يشككون في أن الأمر يخصهم.

وكانت شركة “سبيس إكس” أول من رصد النفايات المتوجهة إلى القمر بعد أن حدد متعقب الكويكبات بيل غراي مسار الاصطدام في يناير الماضي.