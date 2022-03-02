شكرا لقرائتكم خبر عن الأمر بالمعروف: عبوات مياه يتم بيعها بزعم الاستشفاء.. احذروا المخالفات الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عبوات مياه يتم بيعها بزعم الاستشفاء.

وأكدت الهيئة، وفقا لـ”الإخبارية”، أن القراءة أيضا في خزانات المياه بغرض الرقية أو بيع قوارير المياه المقروء فيها يعد من المخالفات الشرعية في الرقية.

وأضافت الهيئة، أنه تم رصد عدد من المخالفات المتعلقة بالرقية، منها أن الرقاة المخالفين تكثر لديهم الرقى الشركية والمحرمة، وهدفهم منها الكسب المادي البحت.