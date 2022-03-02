- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن الأمر بالمعروف: عبوات مياه يتم بيعها بزعم الاستشفاء.. احذروا المخالفات الشرعية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عبوات مياه يتم بيعها بزعم الاستشفاء.
وأكدت الهيئة، وفقا لـ”الإخبارية”، أن القراءة أيضا في خزانات المياه بغرض الرقية أو بيع قوارير المياه المقروء فيها يعد من المخالفات الشرعية في الرقية.
وأضافت الهيئة، أنه تم رصد عدد من المخالفات المتعلقة بالرقية، منها أن الرقاة المخالفين تكثر لديهم الرقى الشركية والمحرمة، وهدفهم منها الكسب المادي البحت.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمر بالمعروف: عبوات مياه يتم بيعها بزعم الاستشفاء.. احذروا المخالفات الشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.