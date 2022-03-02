شكرا لقرائتكم خبر عن “حساب المواطن” يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر مارس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، صدور نتائج الأهلية للدورة (52)، التي تمثل دفعة شهر مارس 2022م. ودعا البرنامج المستفيدين إلى التحقق من أهلية الحصول على الدعم، من خلال زيارة بوابته الإلكترونية علىالرابط. يذكر أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته وحتى دفعة فبراير الماضي بلغ أكثر من 113 مليار ريال منها 962 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة. Related Posts:

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