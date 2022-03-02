شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: تنفيذ 18 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في حجة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت قوات التحالف، اليوم، عن تنفيذ 18 عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية في حجة خلال 24 ساعة.
وأسفرت عمليات الاستهداف عن تدمير 12 آلية، وأوقعت خسائر بشرية في صفوف الميليشيا.
وفي سياق متصل، أكدت قيادة التحالف أنه تم عقد اجتماع بناء مع فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قيادة القوات المشتركة لتبادل معلومات حول ادعاء حادثة صعدة.
وأشارت إلى أن التنسيق وتبادل المعلومات سيستمر مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: تنفيذ 18 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.