شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: تنفيذ 18 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في حجة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت قوات التحالف، اليوم، عن تنفيذ 18 عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية في حجة خلال 24 ساعة.

وأسفرت عمليات الاستهداف عن تدمير 12 آلية، وأوقعت خسائر بشرية في صفوف الميليشيا.

وفي سياق متصل، أكدت قيادة التحالف أنه تم عقد اجتماع بناء مع فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قيادة القوات المشتركة لتبادل معلومات حول ادعاء حادثة صعدة.

وأشارت إلى أن التنسيق وتبادل المعلومات سيستمر مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.