شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل البحرينى: نقف دائما فى صف واحد مع السعودية لإيماننا بوحدة المصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إن بلاده تقف دائمًا فى صف واحد مع السعودية، لإيماننا بوحدة الهدف والمصير، وأن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن البحرين.

وأضاف آل خليفة - في تصريح عقب وصوله العاصمة السعودية "الرياض"، وفقًا لوكالة (واس) السعودية اليوم الأربعاء، أن السعودية هي الركيزة الأساسية لأمن المنطقة وصمام أمانها في مواجهة المخاطر التي تتعرض لها.

وأعرب عن سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لبحث تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة؛ استمرارًا للتنسيق والتشاور المتواصل لكل ما فيه خير البلدين والشعبين.

وجدد تقديره للجهود التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين في خدمة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية، وللدور الاستراتيجي المتواصل للمملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي ضمانًا لمستقبل أفضل لشعوب العالم أجمع.