شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل البحرين يبدأ زيارة رسمية إلى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، يلتقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي كان في استقبال العاهل البحريني لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي.

ومن المقرر أن يجري العاهل البحريني مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين تتناول العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تجمع بين المملكتين الشقيقتين، بالإضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.