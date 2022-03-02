شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبنانى يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى اليوم الأربعاء، بأوراق ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة، وذلك على المقعد الشيعى فى دائرة قرى صيدا بالدائرة الكبرى الجنوب الثانية.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية بالداخل في الخامس عشر من شهر مايو المقبل، بينما يتم تصويت اللبنانيين في الخارج يومي 6 و8 من الشهر ذاته، فيما يستمر فتح باب الترشح للانتخابات حتى 15 مارس الجارى.

وكانت وزارة الداخلية اللبنانية قد فتحت باب الترشح للانتخابات بدء من يوم 10 يناير الماضى، وحددت إجراءات التقديم والتي تتمثل في تقديم طلب بالترشح موقعا من المرشح ومصدقا في الشهر العقارى وفق النموذج المعد من قبل الوزارة.