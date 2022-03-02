الامارات.. طرق دبي ترفع العمر التشغيلي لمركبات النقل الفاخرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

رفعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي العمر التشغيلي لمركبات قطاع النقل الفاخرة المسجلة واجبة الإحلال خلال السنوات 2022 – 2024، وذلك بإضافة سنة إضافية، بهدف دعم الشركات العاملة في قطاع النقل الفاخر، التي تأثرت عام 2020 من جراء جائحة كوفيد -19.



وقالت هيئة الطرق والمواصلات، إن هذه الخطوة تؤكد حرص الهيئة على دعم القطاع الخاص لما له من دور محوري في استدامة الحركة الاقتصادية، وتحقيق الرؤية التنموية الطموحة لإمارة دبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات بصفة عامة.

وشملت المركبات المستفيدة من قرار زيادة العمر التشغيلي للمركبات لسنة إضافية، أربع فئات من المركبات، وهي: السيارات الفاخرة العادية، والسيارات الفارهة، والسيارات العائلية "سعة 7 ركاب"، والسيارات ذات القاعدة الطويلة "شاصي طويل".

وقال عادل شاكري، مدير إدارة تخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: تؤمن الهيئة بأهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، ودوره في دفع العجلة التنموية والازدهار الاقتصادي لإمارة دبي، وتأتي هذه الخطوة ترجمة لرؤية الحكومة الرشيدة التي تعد مجتمع الأعمال ضمن قائمة أولوياتها، وتسعى إلى توفير كل ما يلزم لتسهيل مزاولة الأعمال وتعزيز مكانة دبي مركزا دوليا للاستثمار والتجارة.

وأكد شاكري أن زيادة العمر التشغيلي لمركبات النقل الفاخر يوثق المرونة المؤسسية والديناميكية المتبعة في الهيئة للتعامل مع التحديات التي تواجه شركاءها من القطاع الخاص، وحرصها على توفير الحلول التي ترفع من ثقتهم بمنظومة العمل الخاص، والآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني بإمارة دبي.

وأضاف شاكري: تسعى هيئة الطرق والمواصلات بشكل دائم إلى دعم شركائها على مختلف الأصعدة، ونظراً للظروف التي أحاطت بشركات النقل الفاخر، درست الهيئة زيادة العمر التشغيلي للمركبات، مع ضمان جودة الخدمة المقدمة، والتقيد بشروط السلامة والأمان التي تحددها الهيئة، ويأتي ذلك ضمن أهداف الهيئة نحو تسهيل مزاولة واستدامة أعمال الشركات.