شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. معلم يكشف عن سبب رئيسي لانحدار المستوى الدراسي للطلاب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر المعلم عبدالرحمن الشنقيطي، من تأثير الهواتف الذكية على الطلاب مؤكداً أنها سببا رئيسيا في انحدار مستواهم الدراسي.
وظهر الشنقيطي في مقطع فيديو من داخل أحد الفصول الدراسي، بينما كان يدرب طلابه على الإلقاء.
وأوضح الشنقيطي، أنه أمضى ٢٣ عاما في تدريس الصفوف الأولية، مشيرا إلى أنه وجد انحدارا كل عام بالمستوى التعليمي والتحصيل الدراسي، وذلك بسبب الجوال والألعاب الإلكترونية.
الجدير بالذكر أن العديد من الدراسات والأبحاث كشفت عن أضرار متعددة للجوال والأجهزة الإلكترونية على الأطفال، وتأثيرها على التحصيل الدراسي.
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