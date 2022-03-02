موعد استطلاع هلال شهر شعبان.. والحسابات الفلكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تستطلع الدول الإسلامية، الأربعاء، هلال شهر شعبان لعام 1443 هجريا، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن الجمعة هو أول أيام الشهر.



ويولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 19:35 بتوقيت جرينتش ليوم الأربعاء 29 من رجـب 1443 هـجريا، الموافق الثاني من شهر مارس/ آذار 2022 (يوم الرؤية).

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن يوم الخميس 3 مارس/ آذار هو المتمم لشهـر رجـب 1443 هجريا، وعلى أن تكون غرة شهر شعبان 1443 هـ فلكيا يوم الجمعة الموافق الرابع من مارس/ آذار لعام 2022.

من جانبه، قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، إن موعد أول أيام شهر شعبان 2022، للعام الهجري 1443، هو يوم الجمعة الموافق 4 مارس/ آذار، وفقًا للحسابات الفلكية، كما أن عدد أيام شهر شعبان 29 يومًا فقط.

وأوضح أن الهلال الجديد لن يولد بعد غروب شمس يوم الرؤية، وذلك في القاهرة والعواصم والمدن العربية والإسلامية، ما عدا "داكار، نواكشوط، مراكش، فاس، لاجوس والجزائر".

وتابع: "يغرب القمر قبل غروب الشمس في يوم الرؤية، وذلك في مكة المكرمة بـ10 دقائق، وفي القاهرة بـ12 دقيقة، أما في داكار بالسنغال فإن القمر يغرب بعد غروب الشمس بدقيقتين، وفي نواكشوط وموريتانيا يغرب القمر بعد غروب الشمس بدقيقة واحدة".

والتقويم الهجري أو القمري أو الإسلامي هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الشهور، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول (صلى الله عليه وسلم)، من مكة إلى المدينة في 12 ربیع الأول؛ مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته "التقويم الهجري".