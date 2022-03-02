شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كل ما تريد معرفته حول هاتف Legion Y90 الجديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة لينوفو هاتفها الذكي الفاخر Legion Y90 الجديد، الذي يهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب.



ويبدأ سعر الهاتف الذكي Legion Y90 الجديد من نحو 633 دولارا أمريكيا.

وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف الذكي الفاخر يأتي مزودا بشاشة AMOLED قياس 6.9 بوصة وبدقة وضوح 2460 × 1080 بيكسل. ويبلغ معدل تنشيط الصورة 144 هرتز، بينما تبلغ درجة السطوع 1300 نيت.

وينبض بداخل الهاتف الذكي الجديد المعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تتراوح بين 12 و 18 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة تتراوح بين 256 و 640 جيجابايت.

ويشتمل الهاتف الذكي Legion Y90 على وحدة كاميرا ضخمة على منتصف الجانب الخلفي، والتي تشتمل على كاميرا رئيسية بدقة وضوح 64 ميجابيكسل وكاميرا أخرى واسعة الزاوية للغاية.

وتم تجهيز الهاتف الذكي ببطارية سعة 5600 مللي أمبير ساعة، والتي يتم شحنها عبر منفذ USB-C بقدرة حتى 68 وات.

وفي يناير الماضي أعلنت شركة لينوفو عن إطلاق الحاسوب ThinkCentre M90a Pro Gen 3الجديد من فئة الكل في واحد.

وتعتبر الحواسب من فئة الكل في واحد بمثابة الحل الأمثل للمستخدم الذي يرغب في اقتناء حاسوب بشاشة كبيرة مع ضيق المساحة المتوافرة لديه؛ حيث تمتاز هذه الأجهزة باختفاء جميع مكونات الحاسوب في جسم الشاشة ذات القاعدة، وبالتالي يتخلص المستخدم من فوضى الكابلات.

وينبض بداخل الحاسوب الجديد من فئة الكل في واحد، معالجات إنتل Core i9من الجيل الثاني عشر وذاكرة وصول عشوائي DDR5 بسعة حتى 64 جيجابايت وذاكرة داخلية M.2-SSD بسعة تصل إلى واحد تيرابايت، بالإضافة إلى إمكانية تركيب اثنين من أقراص الحالة الساكنة SSDقياس 2.5 بوصة.

وتروج شركة لينوفو لجهازها الجديد من خلال الشاشة قياس 23.8 بوصة وبدقة الوضوح QHDودرجة السطوع 250 قنديلة/م2، مع إمكانية تعديل ضبط الشاشة من حيث التدوير والإمالة.

ولينوفو شركة صينية عملاقة للتكنولوجيا والحواسيب ومقرها في بكين، الصين، وفي موريسفيل، كارولاينا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقوم بتصميم وتطوير وتصنيع وبيع أجهزة الحاسوب الشخصي وأجهزة الحاسوب اللوحي والهواتف الذكية، ومحطات العمل والخوادم وأجهزة التخزين الإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات وإدارة البرامج وأجهزة التلفاز الذكية.

وتعمل لينوفو في أكثر من 60 دولة وتبيع منتجاتها في حوالي 180 دولة. لديها مراكز أبحاث في بكين، تشنغدو، ياماتو (محافظة كاناغاوا، اليابان)، شنغهاي، شنتشن، وموريسفيل( نورث كارولينا، الولايات المتحدة)، ولديها أيضًا لينوفو ن أي سي، وهي مشروع مشترك مع ن أي سي حيث تنتج أجهزة الكمبيوتر الشخصية لـ السوق الياباني.

وتأسست لينوفو في بكين في نوفمبر 1984 باسم ليجيند، وتم تأسيسها في هونغ كونغ في 1988.حيث استحوذت على أعمال الكمبيوتر الشخصي لشركة اي ب ام في 2005 ووافقت على الاستحواذ على أعمال الخوادم القائمة على انتل في عام 2014.

وبعدها دخلت لينوفو سوق الهواتف الذكية في عام 2012 و عام 2014 كأكبر بائع للهواتف الذكية في الصين القارية. كما استحوذت لينوفو على موتورولا موبيلياي من جوجل.

وفي عام 2017 تم ادراج لينوفو في بورصة هونغ كونغ وهي أحد مكونات مؤشر هانج سنغ للشركات التابعة للصين، والذي يشار إليه غالبًا باسم أسهم "الرقاقة الحمراء".