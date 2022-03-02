تفاصيل إطلاق لعبة apex legends mobile

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

اقتربت لعبة apex legends mobile، من التداول في الأسواق بشكل رسمي ولكن في نطاق محدود مؤقتا.



وأعلنت شركة EA، إطلاق لعبة apex legends mobile، الأسبوع المقبل، بشكل إقليمي محدود داخل 10 دول من بينها أستراليا ونيوزيلندا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وماليزيا والمكسيك وبيرو والفلبين وسنغافورة.

وستكون لعبة apex legends mobile متاحة على أندرويد و iOS. على نظام التشغيل أندرويد، تحتاج إلى أندرويد 8.1 على الأقل، و3 جيجابايت على الأقل من ذاكرة الوصول العشوائي، وفي نظام iOS، تحتاج إلى جهاز يعمل بنظام iOS 10 و Apple A9 وذاكرة وصول عشوائي لا تقل عن 2 جيجابايت.

وقالت الشركة، إن الإصدار الصغير سيستمر حتى شهر يونيو، وسيساعد الفريق على تحسين طريقة اللعب والمميزات قبل إطلاقها بشكل أشمل، إذ تلتزم قائمة الشخصيات الأولية للهاتف المحمول في الغالب بتلك المتوفرة عند إطلاق لعبة apex legends mobileفي عام 2019.

وأكدت أنك لن ترى تداخلا مع الأنظمة الأساسية غير المحمولة، إذ ستحتاج على الأقل إلى iPhone 6s للعب على iOS، بينما يحتاج مستخدمو أندرويد إلى 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وOpenGL 3.0 أو دعم رسومات أعلى.

وركز المطورون على تحسينات أندرويد الخاصة بهم على العلامات التجارية الشهيرة على غرار سامسونج وأوبو وشاومي.

وقد يكون الظهور المحدود لأول مرة محبطًا، إذا كنت حريصا على لعب Fortnite أو PUBGكبديل، نظرا لأن لعبة apex legends mobile، هي واحدة من ألعاب Battle Royale القليلة التي تتمتع بنجاح دائم، ويمثل الظهور الأول فرصة كبيرة لتوسيع نطاق وصول اللعبة، فالمحتوى الأول، هو المفتاح للتنافس مع الشركات ذات الوزن الثقيل الأخرى والحفاظ على Apexفي دائرة الضوء لسنوات مقبلة.