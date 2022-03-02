شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيهات متقدمة من الأرصاد لسكان 4 مناطق.. رياح وأتربة مثارة حتى هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، عدة تنبيهات متقدمة لحالة الطقس في مناطق المملكة.

وشملت التنبيهات، منطقة الرياض (الزلفي- الغاط- المجمعة- ثادق- رماح- شقراء- مرات)، حيث يتوقع رياح نشطة مثيرة للأتربة وتدني في مدى الرؤية الأفقية حتى الـ8 مساءً.

وفي منطقة المدينة المنورة تتعرض محافظات (الحناكية، والمهد)، لرياح نشطة وأتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية حتى الـ7 مساءً.

كما توقع مركز الأرصاد تعرض منطقتي القصيم والحدود الشمالية لأتربة مثارة حتى الـ8 مساءً.