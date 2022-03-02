شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ ديسمبر.. إصابات ⁧‫كورونا‬⁩ تنخفض دون الـ500 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد-19” خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 719 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالة وفاة، وبلغ عدد الحالات الحرجة حالة.

وأوصت بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا كارتداء الكمامة، وترك مسافة آمنة، لافتة إلى أن اللقاح يسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة، ولكن لا يمنعها، خاصة أن الجائحة ما زالت قائمة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.

وكشفت الصحة عن إجمالي الوفيات وحالات التعافي وإجمالي الجرعات المعطاة من خلال إنفوجرافيك كالتالي: