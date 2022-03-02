شكرا لقرائتكم خبر عن رواد مواقع التواصل يحتفون برجال الدفاع المدني في يومهم العالمي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تصدر هاشتاق الدفاع المدني، الترند على موقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع اليوم العالمي للدفاع المدني.

حيث قدم المغردون التهاني لرجال الدفاع المدني بهذه المناسبة، مشيدين بجهودهم الكبيرة.

فيما ذكر بعضهم الحوادث التي وقف فيها رجال الدفاع المدني لتأدية واجبهم حفاظا على الأرواح.

وتشارك المملكة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني، الموافق الأول من مارس كل عام، تحت شعار (سلامة الإنسان.. بناء ونماء).

وقد اعتمدت المنظمة الدولية للحماية المدنية هذا اليوم من كل عام كمناسبة سنوية تعزز قيم المشاركة المجتمعية لأجهزة الدفاع المدني والحماية المدنية ومنسوبيها في مختلف دول العالم لتعميق مفاهيم السلامة ونشر الوعي الوقائي.

وقد وجهت المديرية العامة للدفاع المدني ، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغر “تويتر”، دعوة عامة للمشاركة في الاحتفاء بهذا اليوم قالت فيها: ندعوكم لمشاركتنا الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني في مناطق المملكة بدءًا من الثلاثاء الموافق 1 مارس 2022م.