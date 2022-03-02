هذا ما حدث للدبابة الأوكرانية الخارقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

عرضت آلية مدرعة جديدة تحمل اسم "ستراج" (الحارس) وذلك في معرض الأسلحة المقام في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2017.



وقيل إنها آلية قتالية "خارقة" تتلخص وظيفتها الأساسية في مساندة دبابات القوات الصديقة في ميدان المعركة.

وسرعان ما حامت شكوك وراء قدرات الدبابة الجديدة "الخارقة" بعدما بات معلوما أنها دبابة عادية من طراز "تي- 64بي في" تم نزع برجها لتحل محله قمرة غير محصنة تحتوي على مدفعين عيار 33 ملم ومدفع رشاش عيار 7.62 ملم وقاذف رمّانات عيار 30 ملم وصواريخ "كونكورس" الموجهة المضادة للدبابات.

ولأن قمرة "دوبليت" لا تستطيع مقاومة الأعيرة النارية، فإن من غير الممكن أن توفر آلية "ستراج" دعمًا يذكر للدبابات الصديقة في المعركة الحقيقية.

ولهذا تم نزع قمرة "دوبليت" عن دبابة "تي- 64بي في"، وأعيدت إلى المصنع، حيث تم تغيير أسلحتها ونقلها إلى آلية أخرى هي مركبة المشاة "بي إم بي 2". إلا أن حتى تغيير شكلها لم يشجع أحدا على شرائها، وفقا لإفادة "روسيسكايا غازيتا".