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المخاطر التي تسببها السجائر الالكترونية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

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المخاطر التي تسببها السجائر الالكترونية مازالت قيد الدراسة وبين أخذ ورد من العلماء، لكن ما أصاب عارضة أزياء أمريكية قد يقرع جرس الإنذار، حيث ادعت فون شوارتز أنها أصيبت بإعاقة وصعوبات شديدة في الحركة بسبب الإفراط في تدخين السجائر الإلكترونية.

 

وبدأت فون "20 عاماً" تدخين السجائر الإلكترونية في سن الخامسة عشرة، وكانت تشعر بالقلق والغثيان عند التوقف عن التدخين. بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

 

وبدأت تعاني من ضعف عضلات ساقيها وذراعيها في عام 2017، لكن الأطباء لم يربطوا بين ذلك بالسجائر الإلكترونية حتى سقطت وأصابت رأسها.

 

وقال الباحث الطبي الدكتور إرنست فون شوارتز (60 عاماً)، إن الآثار الجانبية الخطيرة تُعزى «على الأرجح» إلى تدخينها السجائر الإلكترونية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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