أقل من 11 عاماً.. فاعلية محدودة لفايزر ضد المتحور أوميكرون للأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات جديدة لولاية نيويورك انخفاض فاعلية لقاح فايزر- بيوتك للأطفال بين عمر 5 أعوام و11 عاماً إلى 12 بالمائة فقط، مقارنة بفاعليته للفئة العمرية من 12 إلى 17 عاماً والتي بلغت 51 بالمائة بين ديسمبر ويناير الماضيين. وأثارت هذه النتائج تساؤلات بخصوص اختيار الشركة المنتجة للقاح لجرعة غير مناسبة للأطفال. ولم تنخفض فاعلية اللقاح بنفس الدرجة فيما يتعلق بالحماية من الدخول إلى المستشفى والوقاية من مضاعفات الفيروس، وفقا لموقع 24.



ونشر باحثون يعملون في وزارة الصحة بولاية بنيويورك هذه البيانات أمس، ولم تخضع النتائج بعد للمقارنة الطبية مع بيانات سجلات صحية أخرى.

وبحسب موقع "ستيت" تم تقديم هذه البيانات مع أخرى من عدة قواعد بيانات إلى مجموعة عمل لقاح كوفيد التابعة لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة للنظر فيها.

وتأتي هذه البيانات في أعقاب نتائج مخيبة للآمال بالنسبة للقاح فايزر للأطفال في عمر أقل من 5 أعوام. ويعني ذلك أن تجارب فايزر لم تنجح في الوصول إلى جرعة فاعلة وغير مسببة للأضرار بالنسبة لمرحلتين عمريتين للأطفال.

وتشير بيانات سجلات أخرى إلى أن الأطفال البالغين من العمر 16 عاماً وتم تطعيمهم بـ 3 جرعات من لقاح فايزر يتمتعون بحماية أفضل ضد كل من متحور أوميكرون ودلتا، وقد يعني ذلك عند مقارنته بالبيانات الجديدة التي نشرها باحثون من نيويورك أن انخفاض الجرعة هو سبب عدم فاعلية اللقاح في توفير الحماية.

وبحسب بيانات أخرى لولاية نيويورك عن تأثير اللقاح خلال الفترة بين 13 ديسمبر 2013 و30 يناير 2022، تبين أن الجرعة المعزّزة للقاح تلعب دوراً هاماً في ضمان الحماية من متحورات كوفيد-19، خاصة أن الجسم يفقد هذه الحماية بسرعة بعد التطعيم. كما يوفر اللقاح حمية ضد الأمراض الشديدة التي تعقب الإصابة بالفيروس لدى البعض.

وأفادت البيانات الخاصة بالفترة المشار إليها إلى انخفاض فاعلية لقاح فايزر للكبار من 66 بالمائة للكبار، إلى 51 بالمائة للفئة العمرية بين 12 و77 عاماً، ثم إلى 12 بالمائة للأطفال بين 5 و11 عاماً.