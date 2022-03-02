شركة أوبو تطلق ساعة ذكية تدعم التزلج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة أوبو ساعتها الذكية Watch 2 Glacier Lake Blue Editionالجديدة.



وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة تمتاز بسوار خفيف من مادة خاصة، بالإضافة إلى دعم وظيفة التزلج Ski؛ حيث تتمكن من تسجيل مسارات التزلج بدقة بخوارزمية جديدة، علاوة على بعض التحسينات الأخرى في خدمة أوبو، Health Lab المدمجة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة AMOLED قياس 1.91 بوصة وينبض بداخلها المعالج كوالكوم Snapdragon Wear 4100بالإضافة إلى المعالج المشترك Apollo 4s.

وتدعم الساعة أيضاً وظيفة eSIM للإنترنت المحمول.

وثبتت الشركة الصينية أكثر من 50 تطبيق على الساعة الجديدة.