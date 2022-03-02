شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كل ما تريد معرفته حول سماعة هونور Earbuds 3 Pro والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة هونور الصينية عن الجيل الجديد من سماعاتها اللاسلكية Earbuds 3 Pro، وذلك ضمن مشاركتها بمؤتمر الجوالات العالمي MWC.



ونشر موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، اللقطات الرسمية للسماعات الجديدة، التي تطرحها هونور بتقنية ثورية تعزز بها مكانتها بين شركات التقنية المستخدمة لأنظمة الاستشعار المتطورة.

والساعة تطرح بنظام استشعاري متفرد، قادر على تتبع درجة حرارة المستخدم، وهي التقنية التي أصبحت متوافرة في عدد كبير من الهواتف الذكية، وطرحها بشكل مدمج في سماعات أذن يعد أمر مسبوق.

والسماعات ستوفرها هونور للبيع بالأسواق، بقيمة 199 يورو، وستتيح السماعات لمستخدميها تتبع درجات حراراتهم عبر مؤشر متصل بالسماعات والهاتف الذكي.

هذه الفكرة الثورية في عالم صناعة السماعات اللاسلكية، خطفت أنظار أبل، ووفق تبنؤات الخبراء، من المتوقع ان نشاهدها في سماعات "إير بودز" المقبلة.

في الوقت نفسه، علنت شركة هونور عن إطلاق الراوتر Honor 4 Proفائق الأداء الجديد.

وأوضحت الشركة الصينية أن الراوتر الجديد يتيح إمكانية إنشاء شبكة لاسلكية فائقة الأداء مع دعم تقنية الواي فاي 6، ويعمل بسرعة قصوى تصل إلى 3000 ميجابايت/الثانية مع دعم 1024QAM.

وتروج هونور للراوتر الجديد من خلال توفير تغطية مساحة تصل إلى 200 متر مربع بالإنترنت، ولكن معدل نقل البيانات، الذي يمكن الوصول إليه، يعتمد على جودة الاتصال والطريقة الهندسية لتشييد المنزل.

وإذا كانت التغطية، التي يوفرها جهاز راوتر واحد غير مرضية، ففي هذه الحالة يمكن الاعتماد على عدة أجهزة راوتر وإنشاء شبكة Mesh.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للراوتر الجديد على معالج كوالكوم مع دعم وحدة NPU، ويتيح الراوتر الاتصال المتزامن مع عدة أجهزة بدون أية مشاكل، كما أنه يحتوي على 4 هوائيات خارجية لتعزيز جودة الاتصال.

وأشارت الشركة الصينية إلى أن الراوتر يتعرف تلقائيا على حركة البيانات الخاصة بألعاب الفيديو، حتى يتم تشغيل وضع الألعاب، الذي يعمل على تحسين زمن الوصول من خلال تحديد الأولويات.

ويشتمل الراوتر الجديد على 5 منافذ إيثرنت مع توافر وحدة تقنية اتصالات المجال القريب NFC لتوصيل الأجهزة الأخرى بشبكة الواي فاي بسهولة.

وفي ديسمبر الماضي أعلنت هونور عن هاتف جديد تستعد لطرحه سيكون الأول القابل للطي الذي تنتجه.

وطرحت هونورصورة تشويقية تكشف عن اسم الهاتف الجديد، Magic V، مع توقعات بوجود عدة إصدارات مختلفة منه، حيث تعمل على تطوير أول هواتفها القابلة للطي منذ عام 2019.

ووفق تصريحات أدلى بها المدير التنفيذي للشركة، فإن هونور تطمح منذ مدة طويلة لطرح أول هواتفها القابلة للطي، غير أن الخوف من كونه أغلى في تكلفته من شريحة الشباب التي تستهدفها الشركة هو ما دفعها لإستغراق وقت أطول لتطويره