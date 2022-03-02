شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

انخفض متوسط سعر اليورو الأوروبى، مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، 2 مارس/آذار 2022، في البنوك، وشركات الصرافة.



وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبى، وفقا لموقع البنك المركزي المصري، إلى نحو 17.48 جنيه للشراء، و 17.60 جنيه للبيع، مقابل نحو 17.52 جنيه للشراء، و 17.64 جنيه للبيع، أمس.

ووفقا للعين كشف مسح على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر العملة الأوروبية، نحو 17.55 جنيه للشراء، و 17.74 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو في البنك العقاري المصري العربي، والبركة، وبلوم مصر، عند نحو 17.73 جنيه.

بينما جاء أعلى سعر لبيع اليورو، في البنك المصري لتنمية الصادرات، عند نحو 17.9 جنيه.

فيما سجل اليورو في بنكي الأهلي المصري، ومصر، نحو 17.34 جنيه للشراء، و 17.68 جنيه للبيع، وهو أقل سعر لليورو في مصر.

وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات الإماراتية، والشركة المصرية لضمان الصادرات اتفاقية تعاون مشترك لدعم المشاريع الإماراتية والمصرية في الدولتين.

وستعمل الاتفاقية بين الشركتين المملوكتين للدولتين على دعم التعاون التجاري والاقتصادي القوي وتعزيز العلاقات التجارية وتأمين الصادرات مع مجموعة واسعة من شركات ائتمان الصادرات من أجل تقليل المخاطر بسبب مختلف العوامل السياسية والتجارية وغير التجارية.

ويلعب تعاون الاتحاد لائتمان الصادرات، والشركة المصرية لضمان الصادرات الذي تم تشكيله في نهاية عام 2019 دورًا حيويًا في التجارة غير النفطية على الرغم من التبعات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات وباء كورونا.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن التجارة غير النفطية بين الإمارات ومصر في عام 2020 بلغت 25.8 مليار درهم بزيادة قدرها 14.34% مقارنة بـ 22.1 مليار درهم في عام 2019 ما يدل على وجود ارتباط استراتيجي قوي ودائم بين البلدين.

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة الشريك التجاري الثاني لجمهورية مصر العربية في منطقة الخليج والتاسع على مستوى العالم وقد تضاعف حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما أربع مرات من عام 2010 إلى عام 2019.

استقر متوسط سعر الدولار في السوق المصرفية، وفقا لموقع البنك المركزي المصري، عند 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.99 جنيه للشراء، و21.13 جنيه للبيع، مقابل نحو 20.98 جنيه للشراء، و21.11 جنيه للبيع، أمس.

استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، حسب موقع البنك المركزي المصري، ليسجل نحو 51.61 جنيه للشراء، و 52.07 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.60 جنيه للشراء، و 52.06 جنيه للبيع، أمس.