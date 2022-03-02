رياضات تقوي القلب والعضلات دون مخاطر لكبار السن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت الجمعية الألمانية لمساعدة كبار السن، أهمية المواظبة على ممارسة الرياضة في الكِبر للحفاظ على اللياقة البدنية والذهنية والنفسية.



وأوضحت الجمعية أن السباحة تعد رياضة تحمل مناسبة لكبار السن بسبب انخفاض خطر الإصابة أثناء ممارستها، كما أنها تعمل على تقوية جهاز القلب والأوعية الدموية وتدرب العضلات دون إجهاد المفاصل. لذلك، كما تعتبر السباحة أيضا مناسبة جدا للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

وتعد التمارين الرياضية المائية مناسبة أيضا للحفاظ على اللياقة البدنية في مرحلة الشيخوخة؛ حيث تعمل على تقوية العضلات وزيادة قوة التحمل.

وبسبب الطفو تحت الماء يتم إراحة المفاصل والأربطة والأوتار وحمايتها. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي مقاومة الماء تلقائيا إلى استهلاك سعرات حرارية أعلى مقارنة بالعديد من التدريبات الأخرى.

ويعد ركوب الدراجات أيضا رياضة تحمل مناسبة لكبار السن؛ حيث تعمل على تنشيط القلب والدورة الدموية وكذلك التمثيل الغذائي، كما أنها تحمي من تدهور غضاريف المفاصل.

ويعد التدريب على الأجهزة الرياضية مفيدا للغاية مع التقدم في العمر؛ حيث إنه يعمل على بناء العضلات وزيادة القوة والتنسيق وحركية المفاصل.

ويندرج الجولف ضمن الرياضات المناسبة جدا لكبار السن؛ نظرا لانخفاض خطر الإصابة أثناء الممارسة، كما أنه مناسب للأشخاص، الذين يعانون من مشاكل القلب والدورة الدموية، ولكن بعد الاستشارة الطبية. ويعمل الجولف على بناء العضلات وتقوية جهاز المناعة وتحسين الحالة النفسية.

ويعد الرقص من الرياضات المفيدة للغاية لكبار السن؛ حيث يساعد في الحفاظ على اللياقة البدنية من خلال تدريب العضلات والمهارات الحركية من ناحية، كما أنه يعمل على تعزيز النشاط الذهني من ناحية أخرى.

وبشكل عام، ينبغي على كبار السن استشارة الطبيب الخاص بهم للحصول على الضوء الأخضر منه لممارسة الرياضة، مع مراعاة الإنصات لإشارات الجسم والتوقف عن ممارسة الرياضة في حال ظهور أية أعراض تدق ناقوس الخطر مثل الدوار والإغماء.