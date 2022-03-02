شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيفية علاج الديدان عند الاطفال الرضع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

الديدان عند الرضع هي أحد المشكلات الصحية التي تواجههم والتي من الممكن أن تتسبب في العديد من المضاعفات.. إليكم علاج الديدان عند الرضع.



الديدان هي عبارة عن طفيليات تعيش في الأمعاء وتستمد غذائها من النظام الغذائي أو الطعام أو الرضاعة التي يحصل عليها الطفل أو الرضيع، وهي تسمى أيضا باسم عدوى الديدان الطفيلية والتي تتسبب في حدوث آلام المعدة لدى الرضع.

ويوجد الكثير من أنواع الديدان التي من الممكن أن يتعرض إليها الأطفال، ولهذا من خلال التقرير التالي نستعرض أعراض وعلاج الديدان عند الأطفال الرضع.

أنواع الديدان عند الأطفال:

يوجد العديد من الأنواع للديدان التي من الممكن أن يصاب بها الأطفال ومنها:

- الديدان الشريطية والتي تنقل عن طريق الطعام الملوث.

- الديدان المستديرة مثل الأسكاريس والتي تنتقل إلى الإنسان عن طريق الحيوان الأليفة.

- الديدان الدبوسية التي تنتقل عن طريق الطعام والشراب الملوثين وتكون أكثر شيوعً عند الأطفال الرضع.

- الديدان الخطافية وهي الديدان التي تنتقل عن طريق ملامسة الطفل للتربة الملوثة.

أسباب الإصابة بالديدان عند الأطفال:

عدم الاهتمام بالنظافة.

عدم تغيير الحفاض بانتظام خلال اليوم.

ملامسة أسطح غير نظيفة عند اللعب أو الحبو.

تناول الطعام أو الشراب الملوث.

تناول بعض أنواع الأطعمة الغير مطهية بشكل جيد.

أعراض الديدان عند الأطفال الرضع

أعراض الديدان عند الأطفال الرضع:

وجود رائحة البراز الكريهة.

الإصابة بالحكة حول منطقة الشرج.

وجود ألم في البطن.

بكاء الرضيع باستمرار.

الإصابة بالإسهال.

وجود غازات وانتفاخ.

الفقدان في الوزن.

التقيؤ.

عدم القدرة على النوم.

فقدان الشهية.

الشعور بالإعياء.

كما من الممكن أن يتعرض الرضيع إلى بعض المضاعفات ومنها انسداد الأمعاء الدقيقة، وتجويف الزائدة الدودية والقناة الصفراوية وقناة البنكرياس، ولهذا من المهم علاج ديدان الأطفال بشكل سريع.

أثر الديدان على نمو الأطفال:

- الديدان تتسبب في نقص الحديد والبروتين في الجسم مما ينتج عنها فقر الدم عند الأطفال.

- التسبب في فقدان الشهية والضعف العام في الجسم.

- سوء امتصاص العناصر الغذائية التي توجد في الأطعمة المختلفة.

- ضعف النمو البدني والعقلي لدى الأطفال مما يتسبب في نقص الوزن أو التقزم.

- تعتبر الديدان هي المسئولة عن الإصابة بالإسهال والإصابة بالدوسنتاريا لدى الرضع والأطفال.

علاج الديدان عند الأطفال الرضع:

العلاج الطبي

- يجب اللجوء إلى الطبيب فور ظهور أي من الأعراض السابقة، حيث يقوم الطبيب بتحديد نوع الديدان من خلال عمل فحص للبراز كما يتم فحص الأظافر.

- يصف الطبيب أنواع من العلاج مثل الأدوية المضادة للطفيليات وأنواع من الأدوية الأخرى التي تساعد على علاج الديدان في وقت سريع.

العلاج المنزلي

- يوجد بعض أنواع من الأطعمة التي لها دور مثالي في التخلص من الديدان لدى الأطفال الرضع والتي يمكن هرسها وتقديمها إلى الرضع بجانب الرضاعة الطبيعية والتي ذكرها موقع "health line".

البابايا: وهي مهمة للتخلص من الديدان حيث أنها تحتوي على أنزيم يساعد على طرد الديدان وقتلها داخل الأمعاء.

بذور اليقطين: تحتوي على مادة الكوكوربيتاسين الفعالة في التخلص من الديدان والوقاية من الإصابة بها مرة أخرى.

النيم: يحتوي على الكثير من الخصائص المضادة للطفيليات ويساعد على التخلص من الديدان المعوية.

الجزر: الجزر غني بفيتامين أ الذي يقوي مناعة الطفل ويساعد على التخلص من الطفيليات المعوية، ويمكنك تقديم الجزر للطفل على معدة فارغة للتخلص من الديدان.

الكركم: إضافة القليل من الكركم إلى أي نوع من المهروس الذي يتناوله الطفل يساعد على التخلص من الديدان، حيث أنه يعتبر مطهر جيد للأمعاء.

جوز الهند: يحتوي على خصائص قوية مضادة للطفيليات مما يساعد على علاج الديدان، ويمكن استخدام زيت جوز الهند كنوع من الدهان لمنطقة الشرج لدى الأطفال للقضاء على الديدان.

نصائح عند إصابة الرضيع بالديدان:

عليكِ بقص أظافر طفلك بشكل منتظم منعًا لإنتقال الديدان.

تغيير حفاضات الطفل بانتظام مع الحرص علي غسل يديك جيدًا منعًا للعدوى.

عند شرب الطفل ماء يجب أن يكون مغلي ومصفى.

الحرص على غسل الفواكه والخضروات جيدًا..

عليك بغسل الملابس وأغطية الفراش بالماء الساخن.

تقديم إلى الطفل الطعام المطهو جيدًا..

تنظيف ألعاب الطفل وتعقيمها يوميًا.