شكرا لقرائتكم خبر عن “الغذاء والدواء” توضح أفضل الطرق لحفظ التمر وكيفية غسله بالماء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عددًا من الطرق والنصائح التي يمكن من خلالها حفظ التمر، وطرق غسله الصحيحة.

وأوضحت أن التمر يحتوي على سكريات ومعادن وفيتامينات مثل السكروز والجلوكوز والمعادن المغذية مثل البوتاسيوم والكبريت والفوسفور، كما يحتوي على العديد من الفيتامينات.

وأشارت إلى أن هناك عدة طرق لحفظ التمر أفضلها التجميد؛ إذ يعمل على قـتل أو خفض الأحياء الدقيقة وكذلك خفض العمليات الحيوية والأكسدة، بالإضافة إلى التبريد وأهمية استخدام العبوات المناسبة التي تسهم في تقليل تعرض التمر للرطوبة، وتصل مدة الحفظ إلى 3 أشهر، إلى جانب التجفيف والهدف منه خفض الرطوبة التي تسهم في نمو الأحياء الدقيقة وقد تصل فترة الحفظ إلى سنة.

وأضافت أن ملوثات التمر تتمثل في المواد الكيميائية كبقايا المبيدات والمعادن الثقيلة والسامة، والمواد الفيزيائية كالأجسام الغريبة مثل وجود أجزاء معدنية، وكذلك نمو الأحياء الدقيقة كالخمائر والعفن.

ونوهت إلى ضرورة غسل التمر جيدًا بماء جارٍ قبل تناوله لأن ذك قد يقلل بقايا المبيدات والمواد الكيميائية، وتجنب استعمال المياه المستخدمة في غسل التمر أكثر من مرة.