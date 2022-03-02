شكرا لقرائتكم خبر عن “المسند” يتوقع: كتلة باردة وانخفاض درجة الحرارة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبير الطقس د. عبد الله المسند، انخفاض جديد وقليل في درجة الحرارة يبدأ يوم غد الخميس في مناطق؛ طريف وتبوك.

وأوضح عبر حسابه في “تويتر”، أن الكتلة الباردة تزحف نسبيًا ناحية الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والغربية يوم الجمعة، لتصل إلى الرياض و الشرقية يوم السبت.

وأضاف أنه متوقع اليوم استقرار جوي عام، ولا يخلو من تشكل سحب محدودة، وربما يهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء محدودة من مرتفعات عسير والباحة وجازان.

كما توقع أن تنشط الرياح السطحية الجنوبية الدافئة على أجزاء من الوسطى، وقد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة.

وأكد أنه عادة خلال شهر مارس بالرياض، تكون متوسط درجة الحرارة العظمى وقت الظهر يتراوح بين 25-30 درجة مئوية، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من 20م، أو تتجاوز 35م، في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى، قُبيل الفجر يتراوح بين 14- 18م، ونادراً ما تنخفض عن 9م أو تتجاوز 22م.

وأشار إلى أنه إحصائيًا يعتبر فصل الربيع أكثر فصول السنة حدوثًا للعواصف الغبارية، يليه فصل الصيف، ثم الشتاء، وأخيراً فصل الخريف.

وبين أنه عادة أمطار شهري مارس وأبريل تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانًا، وذلك لظروف الأجواء الدافئة نسبيًا، والفروقات الحرارية البينية بين أجواء السطح والعلو.

واختتم حديثه بأنه عادة خلال شهر مارس تبدأ فترة المنخفضات الجوية المسماة بالخماسين والتي من خصائصها أنها تحرك الرياح الجنوبية الحارة والجافة والتي تأتي في مقدمة المنخفضات الجوية المتوسطية العابرة، حيث تنشط الرياح السطحية المؤدية إلى إثارة الأتربة والغبار والعواصف الترابية.