علاج جديد للالتهابات من لعاب حشرة.. تعرف عليه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

توصل فريق من الباحثين في أستراليا إلى أن بعض البروتينات في لعاب حشرة القرادة يمكن تعديلها لتستخدم لتعطيل نشاط بعض المواد العضوية التي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض الالتهابية مثل الربو والتهاب المفاصل والتصلب المتعدد.



وأظهرت الدراسة أنه من الممكن تعديل بعض خواص البروتينات التي تفرز في لعاب القراد، لتلتحم بنوع معين من البروتينات البشرية يطلق عليها اسم «شيموكينز» للمساعدة على منع حدوث الالتهابات.