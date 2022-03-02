"جوجل" تؤكد إزالة وسائل الإعلام الحكومية الروسية من خدمة أخبارها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أزالت شركة "جوجل" وسائل الإعلام الحكومية الروسية من خدمة أخبارها اليوم وفق ما ذكرت رويترز.



وبدأت شركة "جوجل" في وقت سابق بحظر وتعليق الإعلانات لوسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاته المختلفة، وفقا لتقرير العربية نت.

وذكرت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أن الشركة الأمريكية العملاقة حظرت إمكانية قيام وسائل الإعلام الحكومية الروسية باستخدام الإعلانات ووسائل الترويج على منصات محرك البحث المختلفة.

وفي وقت سابق خفض تطبيقا فيسبوك، وأنستقرام، الأمريكيان، ترتيب ظهور المحتوى الخاص بوسائل الإعلام الحكومية الروسية، بعد ضغوط للرد على الحرب الأوكرانية.

وقال نيك كليج، رئيس الشؤون العالمية في شركة "ميتا بلاتفورمز" ( فيسبوك سابقا)، الثلاثاء، إن شركته بدأت خفض ترتيب المحتوى الخاص بوسائل الإعلام الحكومية الروسية على صفحات فيسبوك، وحسابات أنستقرام، على مستوى العالم، فضلا عن المنشورات التي تحتوي على روابط لتلك الوسائل على فيسبوك.