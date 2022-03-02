شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية: تسجيل 558 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية الثلاثاء تسجيل 558 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالى عدد الحالات المسجلة فى البلاد إلى 620 ألفا و452 إصابة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند إنه تم تسجيل 1206 حالة شفاء؛ ليرتفع بذلك إجمالى عدد المتعافين إلى 609 آلاف و 346 حالة، موضحا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 2ر98 % .

وأضاف السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية فى أقسام العناية المركزة بلغ 52 حالة، فى حين بلغ المجموع الكلى للحالات التى ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 8 ألاف و 564 حالة .