شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: اختبارات الكشف عن فيروس كورونا لم تعد إجبارية عند الوصول إلى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سلطة المطارات المغربية، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه "عند الوصول إلى مطارات المغرب، فإن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا لم تعد إجبارية بالنسبة لجميع المسافرين، في حين يتم إخضاع المسافرين للاختبار المستضد بصورة عشوائية".