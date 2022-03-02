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المغرب: اختبارات الكشف عن فيروس كورونا لم تعد إجبارية عند الوصول إلى البلاد

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت سلطة المطارات المغربية، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه "عند الوصول إلى مطارات المغرب، فإن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا لم تعد إجبارية بالنسبة لجميع المسافرين، في حين يتم إخضاع المسافرين للاختبار المستضد بصورة عشوائية".

وكانت وزارة الصحة المغربية قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء، انتهاء موجة "أوميكرون" بعد أسبوعين متتالين من المستوى الأخضر، لتبدأ مرحلة ما بعد الموجة أو الفترة البينية الثالثة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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