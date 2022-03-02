شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الموريتانى يبحث التعاون مع بعثة المنظمة الدولية للهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد الثلاثاء في نواكشوط مباحثات مع بعثة من المنظمة الدولية للهجرة برئاسة سوفيا نونماشيير، المديرة الإقليمية المساعدة للمنظمة في غرب ووسط إفريقيا وعضوية كل من بوباكار سيدو رئيس بعثة المنظمة في موريتانيا وآلديرا د آندر من المكتب الإقليمي للمنظمة في غرب ووسط إفريقيا.