شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الموريتانى يبحث التعاون مع بعثة المنظمة الدولية للهجرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد الثلاثاء في نواكشوط مباحثات مع بعثة من المنظمة الدولية للهجرة برئاسة سوفيا نونماشيير، المديرة الإقليمية المساعدة للمنظمة في غرب ووسط إفريقيا وعضوية كل من بوباكار سيدو رئيس بعثة المنظمة في موريتانيا وآلديرا د آندر من المكتب الإقليمي للمنظمة في غرب ووسط إفريقيا.
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المباحثات تناولت مختلف مجالات التعاون المثمر بين نواكشوط والمنظمة الدولية للهجرة وخصوصا الجهود التي تبذلها موريتانيا لمكافحة الهجرة السرية غير الشرعية ومد يد العون للمهاجرين.
كما تطرق اللقاء كذلك للتحضيرات الجارية لتنظيم أول مؤتمر للموريتانيين في الخارج الذي ستنظمه الوزارة الصيف المقبل بدعم من المنظمة الدولية.