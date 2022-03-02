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وزير الطاقة الجزائرى يشارك فى اجتماع "أوبك" اليوم لبحث أوضاع سوق النفط العالمى

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القاهرة - سامية سيد - يشارك وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء عبر تقنية (فيديو كونفرانس)، في أعمال الاجتماع الوزاري 26 للدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المصدرة من خارج (أوبك) (أوبك+).

وأوضحت وزارة الطاقة، في بيان لها، أن عرقاب، سيشارك أيضا في أعمال الاجتماع 38 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة (لأوبك+).


وبحسب البيان، سيبحث المشاركون في هذين الاجتماعين أوضاع سوق النفط العالمية، وآفاق تطورها على المدى القصير.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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