شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الجزائرى يشارك فى اجتماع "أوبك" اليوم لبحث أوضاع سوق النفط العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء عبر تقنية (فيديو كونفرانس)، في أعمال الاجتماع الوزاري 26 للدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المصدرة من خارج (أوبك) (أوبك+).

وأوضحت وزارة الطاقة، في بيان لها، أن عرقاب، سيشارك أيضا في أعمال الاجتماع 38 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة (لأوبك+).



وبحسب البيان، سيبحث المشاركون في هذين الاجتماعين أوضاع سوق النفط العالمية، وآفاق تطورها على المدى القصير.