شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يرحب بقرار مجلس الأمن الدولى بشأن الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رحب الأردن، الثلاثاء بقرار مجلس الأمن الدولى رقم ‏2624، بشأن تجديد نظام العقوبات الذى يفرض حظر توريد السلاح حماية للشعب اليمني، والذى اعتبر مليشيا الحوثى "جماعة إرهابية"، مدينا الهجمات الحوثية الإرهابية على المدنيين والمنشآت المدنية فى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول- فى بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية (بترا)- "تأكيد المملكة ضرورة إنهاء الأزمة فى اليمن عبر حل سياسى يستند إلى المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فى ذلك القرار رقم 2216، ومخرجات الحوار الوطنى اليمنى الشامل، والمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها".

وأكد دعم المملكة ووقوفها "المُطلق" مع السعودية والإمارات فى كافة الخطوات التى يتخذها البلدان لحماية أمنهما ومصالحهما، مشددا على أن "أمن دول الخليج العربى من أمن المملكة، وأن الأردن يرفض أى اعتداء على الأشقاء"، مجددا تأييد الأردن "لكل الخطوات التى تدعم استقرار منطقة الخليج العربي".