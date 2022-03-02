شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة النقل توضح آلية تعويض المتضررين من مشاكل الطرق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حدد المهندس طارق الشامي، وكيل وزارة النقل للتشغيل، آلية تعويض المتضررين من مشاكل الطرق.
وأوضح الشامي، خلال لقائه في برنامج “الشارع السعودي” على قناة “السعودية”، أنه في حال حدوث ضرر يجب أن يقوم الشخص بالإبلاغ عن الموقع عبر تطبيق 938، ثم مراجعة الفرع.
وشدد طارق الشامي على أهمية اصطحاب العميل لأي تقارير من الجهات المعنية مثل أمن الطرق أو المرور.
وقال المهندس طارق الشامي “أنه تتم محاسبة المقاول المسؤول عن الخطأ المؤدي للضرر، ثم يُعوّض المتضرر عن ذلك بعد دراسة شكوى المضررين من سوء أو مشاكل الطرق”.
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