شكرا لقرائتكم خبر عن خلال شهرين.. بدء تطبيق قرار التأمين على عقود العمالة المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بالتعاون مع البنك المركزي السعودي “ساما”، ستبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تطبيق قرار التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية، وذلك خلال شهر مارس الجاري أو أبريل المقبل.

وبحسب ما ذكرته ” الاقتصادية”، فإن الوزارة بصدد إنهاء الإجراءات الخاصة بالتأمين على عقود العمالة المنزلية.

وتتضمن الإجراءات الخاصة ربط شركات التأمين في منصة “مساند” المعني باستقدام العمالة، كما أنها بصدد إصدار قرار بهذا الأمر قريبا.

التأمين على عقد العمالة المنزلية سيسهم في تعويض المستفيد عن قيمة تكاليف الاستقدام في حالة هروب العاملة أو امتناعها عن العمل في الفترة المتبقية من العقد بعد انقضاء فترة ثلاثة أشهر.

كما تحمل الوثيقة مزايا للمستفيدين، منها الحصول على خصومات بنسبة معينة من قيمة تجديد التأمين في حال التزم الكفيل بشروط الوثيقة التي من بينها دفع رواتب العاملة بشكل منتظم.