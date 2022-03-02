شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواصفات جهاز أبل المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تعمل شركة أبل على تطوير جهاز يتضمن شاشة قابلة للطي بقياس 20 إنشًا، التي وصفها الصحفي مارك جورمان بأنها جهاز ماك بوك أو آيباد هجين.

وفي التفاصيل، أوضح جورمان، أن الشركة تستكشف إمكانية وجود جهاز قابل للطي من هذا النوع.

في سياق متصل، قال روس يونج، الرئيس التنفيذي والمحلل في Display Supply Chain Consultants في وقت سابق، إن شركة أبل تخطط لتطوير جهاز بشاشة كبيرة قابلة للطي، وفقا لوكالة bloomberg الإخبارية”.

ويحتوي الجهاز، وفقا لـ”جورمان”، على شاشة مزدوجة تلغي الحاجة إلى لوحة مفاتيح فعلية ولوحة تتبع – يكون التنقل والكتابة عبر الجهاز قائمًا على شاشة اللمس بالكامل.