شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة المالية التونسية تبحث مع المديرة الجديدة لمكتب البنك الأوروبي بتونس التعاون المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، مع المديرة الجديدة لمكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتونس نوديرا منصوروفا، التعاون المالي القائم بين الطرفين والفرص المتاحة لتعزيزه وتنويعه في المرحلة القادمة.

وذكرت وزارة المالية التونسية - في بيان الثلاثاء- أن نمصية ثمنت جهود البنك ومساهماته في تمويل عدد من المشروعات التنموية ببلادها ، مشيرة إلى الأهمية التي توليها تونس لدفع التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مختلف المجالات.



وفي السياق، عبرت منصوروفا عن استعداد مؤسستها لتطوير الشراكة القائمة بين الجانبين وتوسيعها على غرار دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساندة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.