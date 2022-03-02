شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: الصيانة الدورية لمقام إبراهيم عليه السلام من تعظيم شعائر الله والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن الصيانة الدورية لمقام إبراهيم عليه السلام تعتبر من تعظيم شعائر الله وأنها تعكس اهتمام ورعاية القيادة الحكيمة -أيدها الله – بمعالم الحرمين الشريفين وآياته البينات.

وأردف السديس بقوله إن القيادة الرشيدة -حفظها الله- جعلت جل اهتماماتها خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، والاهتمام بأدق التفاصيل بالحرمين الشريفين، وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة، ولقد عكف قيادة هذه البلاد المباركة -حفظهم الله -على توفير الإمكانات اللازمة للمحافظة على معالم الحرمين الشريفين.

ورفع الشيخ السديس شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهم الله – على حرصهم ورعايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بيسر وسهولة.