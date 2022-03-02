شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سوري سطا على شقة سكنية وسرق خزانة أموال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن شرطة المنطقة استردت مبلغا ماليا من أحد الجناة والقبض عليه بعد سطوه على شقة سكنية وسرقة خزانة أموال. وأضاف أن الجاني مقيم من الجنسية السورية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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