شكرا لقرائتكم خبر عن الصندوق العقاري يحدد موعد إيداع الدعم الشهري للمستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حدد صندوق التنمية العقاري، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، موعد إيداع الدعم الشهري للمستفيدين.

جاء ذلك في رد من الصندوق عبر حساب “العناية بالمستفيدين “، على سؤال مواطن قال فيه: “متى ينزل الدعم الشهري؟”.

وأجاب صندوق التنمية العقاري بقوله “أنه يتم إيداع مبلغ الدعم السكني في حسابات مستفيدي الصندوق العقاري كل يوم 24 من الشهر الميلادي”.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية، أعلن قبل أيام، إيداع أكثر من 830 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر فبراير 2022.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق، منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر فبراير بلغ 830 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، مبيناً أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحوّل في يونيو 2017 حتى شهر فبراير 2022 تجاوز 35.1 مليار ريال.

وأضاف “أن الشراكة التكاملية للصندوق العقاري مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري أثمرت عن تنفيذ أكثر من 48 مليون عملية إلكترونية تبادلية خلال عام 2021، لتسهيل رحلة المستفيد من بداية التقديم على برنامج القرض العقاري، وحتى تملّك المسكن.