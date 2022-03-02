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رئيسة وزراء تونس تبحث مع السفيرة البريطانية مستجدات الوضع في أوكرانيا

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القاهرة - سامية سيد - بحثت رئيس الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان مع السفيرة البريطانية بتونس هيلان وينتارتون" Helen .Winterton" مستجدّات الوضع في أوكرانيا وعمليّة إجلاء التونسيين العالقين بالمنطقة ، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وذكر مجلس الوزراء التونسي - في بيان اليوم / الثلاثاء/- أن اللقاء -بقصر الحكومة بالقصبة- تناول علاقات التعاون الثنائية وأوجه الشراكة بين تونس وبريطانيا ، لا سيما في مجالات الطاقة والتربية والتعليم العالي، كما تمّ التطرق إلى سبل مزيد تعزيزها وتطويرها.
وعبّرت رئيسة الوزراء - خلال هذا اللقاء - عن ترحيبها بالسفيرة البريطانية الجديدة ، متمنيّة لها النجاح والتوفيق في مهامّها.
وفي السياق ، أعربت السفيرة البريطانية ، بمناسبة استعراض أبرز مخرجات المحادثات مع صندوق النقد الدولي ، عن استعداد بريطانيا لدعم تونس خلال هذه المفاوضات باعتبارها عضوا في مجلس الصندوق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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