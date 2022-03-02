شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 38 ألفا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، أن 38430 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال 24 ساعة الماضية ليصل إجمالى متلقى الجرعة الثالثة فى البلاد 5 ملايين و779 ألفا و 158 شخصا.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية تطعيم 2656 شخصا بالجرعة الأولى ليصل إجمالى المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح 24 مليونا و 751 ألفا و 235 شخصا، بينما تم تطعيم 4123 بالجرعة الثانية ليصل إجمالى المواطنين الذين تلقوا الجرعة الثانية 23 مليونا و 203 ألاف و 670 شخصا.

يذكر أن المغرب كان قد تسلم أكثر من 67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس التاجى حتى الآن.