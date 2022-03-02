شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الرياض تحدد 10 آلاف ريال عقوبة المخالفين لهذا الأمر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

قررت أمانة منطقة الرياض حظر أي عمليات إنشائية تزعج السكان خلال وقت الليل في أحياء العاصمة كافة؛ وذلك حفاظًا على هدوء الأحياء، وراحة ساكنيها الأعزاء.

وأوضحت “الأمانة”، من خلال منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع “توتير”؛ أن حظر تنفيذ أعمال البناء والهدم في الأحياء السكنية يبدأ يوميا من بعد أذان المغرب حتى الساعة السابعة من صباح اليوم التالي.

وقررت الأمانة أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لغرامة مالية قدرها (10 آلاف) ريال.