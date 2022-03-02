شكرا لقرائتكم خبر عن يمارس التفحيط وعندما وصلت دورية شرطة حدث ما لم يتوقعه أحد (فيديو متداول) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لقائد مركبة يمارس التفحيط في أحد الشوارع العامة بشكل صادم، لكنه تفاجأ بوصول دورية شرطة، حيث حاولت مركبة الشرطة إيقافه ولكنه قاوم واصطدم بها أكثر من مرة.

وظهر في الفيديو المتداول، قيام قائد المركبة بمحاولة الهروب لكن مركبة الشرطة دخلت معه في مطاردة لإيقافه لكنه لم يتوقف وظل يُفحط ويصطدم بمركبة الشرطة حتى أحدث بها تلفيات كبيرة.

كما ظهر في الفيديو عدد من الفتيان يصورن ويقوم أحدهم بإلقاء الحجارة على مركبة الشرطة.

وطالب مغردون بسرعة ضبط المفحط ليكون عبرة لغيره بعد أن عرض حياته وحياة الغير للخطر، وتعدى على دورية شرطة.

هذا ولم يتسنّ لتواصل، التأكد من وقت وصحة ومكان الواقعة.

وفي وقت سابق ، أعلنت الإدارة العامة للمرور، ضبط قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يمارس التفحيط في الباحة.

وأوضحت أن قائد المركبة عرّض حياته والآخرين للخطر من خلال ممارسته التفحيط.

وأكدت أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.