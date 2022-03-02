شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يوجه نداءً هامًا للمقاولين ومنفذي المشاريع في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجّه سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، نداءً إلى المقاولين ومنفذي المشاريع في المملكة، محذرًا إياهم من عدم الأمانة أو الغش أو التساهل في تأدية واجبهم في تنفيذ المشاريع، من المحاسبة أمام الله.

وقال المفتي في تسجيل نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، :” أيها المسؤول عن مشاريع أمة وتنفيذ مصالحها.. اتق الله”.

وأضاف أن الله أمر بآداء الأمانة والإخلاص والصدق وعدم الكذب والانحراف، مواصلًا بالقول :” فاتقي الله فيما تؤديه وما تنفذه من مشاريع الأمة.. اتق الله واصدق في معاملتك وإياك والكذب وإياك والخيانة والغش فإن مصالح الأمة وأوزارها عليك عظيمة فاتق الله”.

وواصل بالقول :”خلِّص نفسك وأدي ما وكِّل إليك من مشروع بإخلاص وصدق وأمانة لأن الأمة ستنتفع بهذه الطرق الطيبة”.

وشدد المفتي على أنه إن كان التنفيذ سيئًا فهو خيانة ورشوة وتساهل وخداع للأمة، مشيرًا إلى أن ما يصيب الأمة من نقص وخلل في أي مشروع تم تنفيذه فمسؤليته عليك حيا وميتًا”.

مختتمًا بالقول :” اتق الله في ذلك تقوى تقيك أمام الله”.