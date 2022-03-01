ماذا تعني مقولة «قران خامس ربيع طامس» مع بداية الربيع؟ الزعاق يجيب

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن سلوكياتنا النفسية والمعاشية ترتبط بالمناخ، في المأكل والملبس والمشرب وحتى المسكن.
وأضاف ففي الأجواء الجميلة تنتعش الأنفس وتطوق إلى التمتع بالمأكل والمشرب، ففي الصيف فاكهة ومشرب وفي الشتاء مأكل ومدفى.
وقال “في الشتاء يقطن البادية في الصحراء والحاضرة بالمنازل، وعند حلول موسم الصيف يتهافت البادية حول موارد المياه، والحاضرة بالمزارع بما يسمى بالمسكنة’ وحينذاك يتبادلون المنفعة المعيشية فيما بينهم وحتى النفسية”.
وأضاف “مع حلول موسم الربيع الفعلي في شهر مارس ينتشر الربيع ويتزامن نبته، والعامة يسمونه بـ”قران خامس”.
وتابع الزعاق “أن مقولة قران خامس ربيع طامس، أي ترعاه المواشي وتسمن وهي الأيام التي تعرف بـ”عقرب الدسم” ضمن موسم العقارب، وتأكله الطيور وتصيح على فراقه فيما يعرف بصياح النبات.
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