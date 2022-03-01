شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن بطاقة التعداد في توكلنا؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح تطبيق توكلنا، أن خدمة بطاقة التعداد في التطبيق، تتيح لموظف (تعداد السعودية 2022م) استعراض بطاقته التعريفية في المحفظة الرقمية لتطبيق توكلنا لتأكيد هويته.

وأوضح تطبيق توكلنا، في بيان له عبر حسابه في “تويتر”، أن خدمات الهيئة العامة للإحصاء تتيح لموظف التعداد استعراض بطاقة التعداد التعريفية لبرنامج تعداد السعودية 2022 في المحفظة الرقمية في تطبيق توكلنا، والاستفادة منها في التعريف عنه شخصيا أثناء إحصاء أعداد سكان المملكة.