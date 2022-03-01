- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن بطاقة التعداد في توكلنا؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح تطبيق توكلنا، أن خدمة بطاقة التعداد في التطبيق، تتيح لموظف (تعداد السعودية 2022م) استعراض بطاقته التعريفية في المحفظة الرقمية لتطبيق توكلنا لتأكيد هويته.
وأوضح تطبيق توكلنا، في بيان له عبر حسابه في “تويتر”، أن خدمات الهيئة العامة للإحصاء تتيح لموظف التعداد استعراض بطاقة التعداد التعريفية لبرنامج تعداد السعودية 2022 في المحفظة الرقمية في تطبيق توكلنا، والاستفادة منها في التعريف عنه شخصيا أثناء إحصاء أعداد سكان المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا تعرف عن بطاقة التعداد في توكلنا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.