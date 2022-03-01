شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بمواطنين حاولا تهريب 40000 قرص من الإمفيتامين المخدر بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على مواطنَيْن بمحافظة جدة، بحوزتهما 40000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في مركبة أحدهما، وسلاح وطلقات حيّة.

وأضاف أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.